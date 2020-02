ROMA-LECCE: i convocati di Liverani. Out Farias, Saponara, Babacar e Falco

In vista della sfida in programma domani all'Olimpico contro la Roma, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, prima di presentare la gara in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati. Tra i 23 a disposizione del Lecce non figurano Farias, Saporana, Babacar e Falco.

L'elenco dei convocati:

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

11 Shakhov

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

28 Oltremarini

29 Rispoli

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell'Orco

72 Barak

77 Tachtsidis

97 Chironi

(uslecce.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE