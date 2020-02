Conferenza stampa, Liverani: "A Roma con umiltà per fare una partita gagliarda"

Alla vigilia della sfida tra Roma e Lecce, 25esima giornata di campionato in programma domani alle 18 all'Olimpico, è intervenuto in conferenza stampa Fabio Liverani. Le sue dichiarazioni:

"Ormai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato. In attacco abbiamo il solo Lapadula, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Dispiace per i ragazzi che sono infortunati e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro. Domani con la Roma sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa, andiamo lì con le nostre certezze e umiltà per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile. Pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo sarebbe il più grave errore. I loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni".