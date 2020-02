Cagliari, Maran: "Contro la Roma servirà fare la nostra migliore prestazione. Rinviate alcune gare? Questo può influire sul campionato"

SKY SPOPRT - Dopo essere intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato con la Roma, in programma domani alle ore 18 alla Sardegna Arena, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le sue parole:

"Abbiamo vissuto una situazione surreale la scorsa settimana a Verona, purtroppo poi è andata com'è andata e abbiamo dovuto rinunciare a giocare"

Roma?

"La Roma dimostra grande compattezza, subisce pochi tiri in porta e sugli esterni può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Io però voglio concentrarmi soprattutto sul mio Cagliari: troveremo un avversario forte e per questo servirà fare la nostra miglior prestazione".

Giusto rinviare cinque partite su dieci di A?

"Parliamo di aspetti che vanno al di là del calcio. Dispiace solo che queste gare siano state rinviate così tardi, questo può influire sul campionato, ma si tratta comunque di momenti in cui uno sportivo deve fare un passo indietro".