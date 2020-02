Bologna, Bani: «Non vedo l'ora di marcare Dzeko, per me sarà un bel banco di prova»

SKY SPORT - Nell'ultimo turno di campionato il Bologna è riuscito a battere il Brescia per 2-1 grazie al gol di Mattia Bani arrivato quasi allo scoccare del 90' di gioco. Proprio il difensore rossoblù, poco prima della seduta di allenamento agli ordini di mister Mihajlović, è oggi intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare dove ha dichiarato: «Mi piace come intraprendiamo le partite, cercando di giocarcela sempre a viso aperto contro qualsiasi avversaria. E il fatto che segniamo spesso negli ultimi minuti di gara è sintomo della nostra voglia di vincere e di non mollare mai». Lo stopper classe 1993 si è poi soffermato anche sulla prossima partita di Serie A contro la Roma, in programma venerdì sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico: «Non vedo l'ora che sia venerdì e di marcare Dzeko, è un grandissimo attaccante e per me rappresenterà un bel banco di prova. Ci approcciamo a questa trasferta con l'idea di fare punti, questa è la nostra mentalità e ci proveremo anche in casa della Roma».