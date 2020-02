Bologna, la squadra in campo per una seduta tattica. Differenziato per Medel

Il Bologna in campo per preparare la sfida di venerdì sera all'Olimpico contro la Roma. La squadra agli ordini di Mihajlovic ha svolto una seduta tattica, con prove di conclusioni a rete per chiudere la seduta. Gary Medel ha svolto allenamento differenziato, mentre si sono sottoposti a terapie Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander.