Atalanta, Toloi: "Il gol alla Roma è quello a cui sono più legato. Prima della Champions pensiamo alla sfida di sabato"

BERGAMO TV - Dopo l'amichevole di oggi ha parlato Toloi, difensore dell'Atalanta con metà stagione vissuta anche a Roma. Nel prossimo weekend proprio i giallorossi saranno ospiti in casa dei bergamaschi per lo scontro diretto con in ballo il 4° posto. Queste le sue parole:

La Champions può influenzare?

"Avere la Champions è una gioia in più. Questo dà una spinta in campionato. Guardiamo le partite del Valencia, è un avversario difficile. Prima di loro abbiamo la Roma. È molto bello andare a San Siro e fare la partita di Champions con 40.000 atalantini"

Il quarto posto?

"Il campionato è ancora molto lungo, tutte le squadre sono in grado di toglierti punti. Abbiamo questo confronto diretto, dobbiamo essere intelligenti e lavorare"

A quale gol è più legato?

"Secondo me quello contro la Roma, abbiamo rimontato 3 gol"