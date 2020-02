Atalanta: alla ripresa degli allenamenti i nerazzurri battono 6-3 il Radomiak in un match amichevole

Sabato sera la Roma andrà a Bergamo a giocare contro l'Atalanta. La partita per entrambe le squadre sarà fondamentale vista la classifica, e visto l'obiettivo che le due società hanno di rientrare nella prossima Champions League. Oggi la squadra di Gasperini si è ritrovata a Zigonia, centro d'allenamento del club, dove è stata organizzata un'amichevole contro il RKS Radomiak Radom. In campo sono andati i giocatori che non hanno preso parte alla partita di Firenze, gli altri hanno svolto lavoro di recupero su un campo a parte. L'Atalanta si è imposta per 6-3, grazie alla tripletta di Muriel e i gol di Czyborra, Colley e Hateboer. La squadra si ritroverà domani mattina per riprendere il lavoro in vista della sfida contro la Roma.

(atalanta.it)

