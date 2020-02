Atalanta-Roma: Santon verso una maglia da titolare, bocciata l'idea Bruno Peres

Dalle parole espresse ieri in conferenza stampa dal tecnico Paulo Fonseca sembrava che nello scontro diretto per la Champions League di questa sera con l'Atalanta Bruno Peres potesse essere schierato nella formazione titolare. "C'è la possibilità che Mancini, Fazio e Bruno Peres possano giocare" aveva dichiarato l'allenatore portoghese facendo presagire proprio la discesa in campo del terzino brasiliano dal primo minuto, ma non sarà così. Come riferisce l'emittente radiofonica, con ogni probabilità sarà Santon ad agire nella posizione di esterno basso a sinistra.

(Tele Radio Stereo)