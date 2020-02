ATALANTA-ROMA: al via da oggi la vendita dei biglietti. Settore ospiti a 35 euro

Comincia la settimana che porterà allo scontro diretto per il quarto posto tra Atalanta e Roma. Dalle 12.00 di oggi fino alle 19.00 di venerdì 14 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla partita al prezzo di 35 euro. Il club giallorosso aveva già diffuso le informazioni relative alla vendita dei biglietti in un comunicato di qualche giorno fa, ed ha ribadito con un tweet la possibilità di accaparrarsi un titolo d'accesso al Gewiss Stadium di Bergamo in occasione del match di sabato prossimo.

È partita la vendita dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi per #AtalantaRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 10, 2020