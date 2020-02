Domani la Roma sfiderà il Bologna all'Olimpico per poi, nel weekend successivo, affrontare l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per il 4° posto. Dalle 12:00 di lunedì 10 febbraio e fino alle 19:00 di venerdì 14 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi per la sfida di Bergamo, come fa sapere la Roma in un una nota sul proprio sito ufficiale. Il costo di un tagliando è di 35 euro più commissioni di servizio.

