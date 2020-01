Juventus, Sarri: "Non credo il terreno dell'Olimpico abbia inciso sugli infortuni di Zaniolo e Demiral"

"In realtà mi sembra migliore rispetto alle scorse stagioni. Penso nessuno possa dirlo in maniera scientifica, ma guardando la dinamica degli infortuni non credo abbia inciso il campo. Sono stati proprio dei cedimenti strutturali, sia per Demiral che per Zaniolo" , così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Udinese. Il tecnico bianconero è tornato a commentare il terreno dell'Olimpico, che 24 ore prima di Roma-Juventus aveva ospitato Lazio-Napoli, in relazione agli infortuni riportati da Demiral e Zaniolo.