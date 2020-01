Mentre la Roma, all'indomani della vittoria in Coppa Italia contro il Parma e il conseguente accesso ai quarti di finale, oggi non si è allenata, il Genoa ha continuato a preparare la sfida contro i giallorossi in programma domenica alle 18 a "Marassi".

Agli ordini di Nicola la squadra ha eseguito esercitazioni tattiche, con focus sulle transizioni, prima di una partitella 11 contro 11.

(genoacfc.it)