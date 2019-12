Il Torino è sceso in campo nel pomeriggio per continuare a preparare la sfida contro la Roma in programma domenica all'Olimpico. Come ieri, la squadra al Filadelfia ha effettuato esercitazioni tecniche e lavoro atletico. Assenti Lorenzo De Silvestri, che ha usufruito di un giorno di permesso, e Armando Izzo, a riposo per febbre.

Ansaldi, che salterà la gara con i giallorossi per squalifica, dopo gli accertamenti eseguiti oggi nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi in gruppo.

(torinofc.it)

