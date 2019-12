Torino, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: esercitazioni tecniche e lavoro atletico

In vista dell'impegno alla ripresa del campionato contro la Roma in programma il 5 gennaio all'Olimpico, il Torino è tornato oggi ad allenarsi al Filadelfia. Agli ordini di Mazzarri dopo il riscaldamento la squadra ha effettuato esercitazioni tecniche e lavoro atletico.

Previsti per domani nuovi esami strumentali per Ansaldi, uscito anzitempo nella partita contro la Spal e che salterà comunque la sfida con giallorossi per squalifica, mentre Iago Falque nei prossimi giorni completerà il percorso atletico per il rientro in gruppo.

(torinofc.it)

