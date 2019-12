Serie A, Udinese-Cagliari 2-1: la Roma rimane a +6 sui rossoblù

Si conclude il match delle 15.00 in questo sabato di Serie A, valido per la diciassettesima giornata di campionato. L'Udinese si impone per 2-1 sul Cagliari di Maran. De Paul e Fofana regalano i 3 punti ai friulani, con il gol di Joao Pedro che serve solo ad illudere i sardi in occasione del momentaneo pareggio all'84'. Dopo la vittoria della Roma di ieri, dunque, il Cagliari rimane a 6 punti dalla squadra di Fonseca, che consolida il quarto posto in classifica.