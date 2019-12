FIORENTINA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Gol annullato a Vlahovic per fuorigioco (FOTO, VIDEO e RADIOCRONACA FB)

LAROMA24.IT - Ultimo impegno dell'anno per la Roma, che chiude il suo 2019 in casa della Fiorentina. L'obiettivo dei giallorossi è quello di blindare il quarto posto e andare alla pausa col sorriso. Paulo Fonseca si affida ancora una volta ai suoi fedelissimi. In difesa ritrova Smalling e conferma Florenzi. Sulla trequarti verso una maglia da titolare Perotti, accanto a Pellegrini e Zaniolo. Davanti Dzeko.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Ghezzal, Pedro, Sottil.

All.: Montella.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

All.: Fonseca.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni - Del Giovane. IV uomo: Manganiello. VAR: Aureliano. AVAR: Schenone.

LA CRONACA DELLA PARTITA - RADIOCRONACA FACEBOOK a cura di Massimiliano Guerra

PREPARTITA

20.30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.10 - Fiorentina in campo per il riscaldamento. Anche la Roma scende in campo per il warm-up.

20.05 - Alla spicciolata entrano i tifosi romanisti al "Franchi" sotto la pioggia.

19.50 - Nonostante la pioggia incessante oggi su Firenze, il campo dell'"Artemio Franchi" sembra in buone condizioni e al momento non si riscontrano particolari problemi sul terreno di gioco.

19.45 - Anche la Roma comunica la formazione ufficiale su Twitter:

? | TEAM NEWS | ? Here's our starting XI for tonight's game in Florence - and @ChrisSmalling and Gianluca Mancini are both back! ?

#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/V8TJZwUtYw — AS Roma English (@ASRomaEN) December 20, 2019

19.40 - Ufficiale anche l'11 viola: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

19.35 - La Fiorentina arriva allo stadio.

19.30 - Come annunciato su Twitter il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, questa è la formazione ufficiale della Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Formazione ufficiale AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 20, 2019

19.25 - La situazione all'esterno del "Franchi" a circa un'ora dal fischio d'inizio.

19.00 - La Roma lascia l'hotel per dirigersi verso lo stadio "Artemio Franchi".