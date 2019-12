FOTO - Fiorentina-Roma: campo in buone condizioni nonostante la pioggia

Nonostante la pioggia incessante che oggi si è abbattuta su Firenze, il campo da gioco dell'Artemio Franchi è in buone condizioni e al momento non sembra essere stato danneggiato dall'acqua. Lo stadio sarà cornice della sfida fra Fiorentina e Roma, 17esima giornata di campionato e ultima gara del 2019 in programma alle 20:45.