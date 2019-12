Roma: Fonseca, giocatori, dirigenti e tifosi fanno festa all'autogrill di Montepulciano

Sono diventate virali le immagini dei tifosi della Roma in festa all'uscita dal Franchi dopo la bella vittoria conquistata contro la Fiorentina. Festa che poi è proseguita in un autogrill di Montepulciano che ha coinvolto giocatori, allenatore, dirigenza e gli stessi tifosi giallorossi. Venerdì notte un gruppo di sostenitori romanisti, di ritorno nella Capitale, hanno riconosciuto il pullman della Roma (non era stato scelto il mezzo ufficiale per sicurezza) fermo alla stazione di servizio e hanno subito raggiunto il veicolo in sosta. All'1.30 del mattino sono partiti cori di incitamento (gli stessi intonati dopo il match con la viola) con la squadra e i dirigenti che hanno partecipato ai festeggiamenti battendo il tempo e filmando la scena con i telefonini.

(corrieredellosport.it)

