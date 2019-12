VIDEO - Fiorentina-Roma: 'Camminerò insieme a te' spettacolo dei tifosi giallorossi a fine partita

La Roma cala il poker sul campo della Fiorentina e chiude in bellezza questo 2019. Non si poteva chiedere di meglio ai giocatori di Fonseca che adesso possono godersi le vacanze natalizie da padroni del quarto posto. Felici, ovviamente, anche i tifosi giallorossi che, giunti numerosi a Firenze per sostenere la squadra, all'uscita dallo Stadio Franchi hanno dato spettacolo intonando un nuovo coro:

"Camminerò insieme a te, l'As Roma è la mia vita, quando giochi sento che, crescono i brividi dentro di me. Roma, tifiamo per la Roma, lottiamo per la Roma, sarò sempre con te, passano gli anni, cambiano i giocatori e anche i presidenti, ma noi saremo qua, è la lupa che batte sul mio petto, la Roma è il nostro amore e noi siamo gli ultrà!"