Verso il derby, striscioni contro il caro biglietti: "Friedkin quanto tieni al tuo guadagno? Rispetto per l'abbonato!" (FOTO)

Il clima nei confronti della famiglia Friedkin è rovente e, dopo il durissimo striscione esposto ieri allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina ("È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita! Friedkin out!"), sono spuntati ulteriori attacchi dei tifosi giallorossi contro la proprietà. In questo caso il tema è legato al caro biglietti in vista del Derby della Capitale: "Abbonati senza chiedere nulla in cambio. Mr. Friedkin, quanto tieni al tuo guadagno?", recita uno striscione. E ancora: "73 euro prezzo dedicato? Avete rotto il ca**o. Vogliamo rispetto per l'abbonato!".