Roma-Fiorentina, tifosi contro i Friedkin: "È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita"

Durante Roma-Fiorentina è arrivata una presa di posizione forte e senza mezzi termini nei confronti della proprietà americana. Sugli spalti è infatti apparso uno striscione eloquente: "È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita! Friedkin out!". Un messaggio diretto, che fotografa il malumore crescente di una parte della tifoseria giallorossa, ormai critica nei confronti della gestione del club. Le ultime vicende, tra cambi dirigenziali e scelte discutibili sembrano aver incrinato il rapporto tra la piazza e la proprietà.