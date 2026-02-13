Clicky

Roma-Cremonese, biglietti ancora disponibili per il match del 22 febbraio

13/02/2026 alle 18:18.
roma-venezia-tifosi-2

La Roma ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali che sono ancora disponibili dei biglietti per assistere alla partita contro la Cremonese. L'incontro, valido per il campionato di Serie A, è in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 22 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il club segnala che la vendita per i settori non ancora esauriti prosegue attraverso la sezione biglietteria del sito ufficiale.