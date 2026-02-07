Roma-Cagliari, biglietti ancora disponibili per il match di lunedì

In vista del prossimo impegno casalingo di campionato contro il Cagliari, la Roma ha reso noto attraverso i propri canali social ufficiali che sono ancora disponibili dei tagliandi per assistere al match allo Stadio Olimpico.
Il club giallorosso ha confermato che la vendita è tuttora aperta per i settori non ancora esauriti. L'acquisto dei titoli d'accesso è possibile direttamente attraverso la sezione biglietteria del sito ufficiale del club.
There are still tickets available for the match against Cagliari ?️
Don’t miss out! ?
#ASRoma
— AS Roma English (@ASRomaEN) February 7, 2026