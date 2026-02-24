Clicky

Ottavi Europa League: info biglietti. Al via la fase di vendita per gli abbonati Serie A

24/02/2026 alle 12:08.
roma-como-tifosi

La Roma attende di conoscere il proprio avversario agli ottavi di finale di Europa League e venerdì si svolgerà a Nyon il sorteggio per scoprire chi affronteranno i capitolini tra BolognaBrannDinamo Zagabria Genk. Intanto la società giallorossa ha comunicato le fasi di vendita dei biglietti per il match di ritorno che andrà in scena allo Stadio Olimpico il 19 marzo e dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di sabato gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. 

A partire dalle ore 13 di venerdì fino alle 15 di lunedì soltanto gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A) potranno acquistare i biglietti, mentre alle ore 16 di lunedì inizierà la vendita libera.