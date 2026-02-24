Ottavi Europa League: info biglietti. Al via la fase di vendita per gli abbonati Serie A

La Roma attende di conoscere il proprio avversario agli ottavi di finale di Europa League e venerdì si svolgerà a Nyon il sorteggio per scoprire chi affronteranno i capitolini tra Bologna, Brann, Dinamo Zagabria e Genk. Intanto la società giallorossa ha comunicato le fasi di vendita dei biglietti per il match di ritorno che andrà in scena allo Stadio Olimpico il 19 marzo e dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di sabato gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

A partire dalle ore 13 di venerdì fino alle 15 di lunedì soltanto gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A) potranno acquistare i biglietti, mentre alle ore 16 di lunedì inizierà la vendita libera.

