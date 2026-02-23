Ottavi Europa League: info biglietti. Dalle 12 di domani al via la fase per gli abbonati Serie A e da venerdì per gli abbonati Coppe. Vendita libera dal 2 marzo alle 16 (COMUNICATO)

La Roma attende di conoscere il proprio avversario agli ottavi di finale di Europa League e venerdì si svolgerà a Nyon l'attesissimo sorteggio: i capitolini affronteranno una tra Bologna, Brann, Dinamo Zagabria e Genk. Intanto la società giallorossa ha comunicato le fasi di vendita dei biglietti per il match di ritorno che andrà in scena allo Stadio Olimpico il 19 marzo. Ecco la nota ufficiale: "Non sappiamo ancora chi affronteremo agli ottavi di Europa League, ma sappiamo che tutto l'Olimpico sarà dietro la nostra squadra nella gara di ritorno, in calendario giovedì 19 marzo (orario da definire).

In attesa di conoscere il nome del nostro avversario - il sorteggio si svolgerà venerdì 27 a Nyon - i biglietti saranno in vendita a partire da martedì 24!

La procedura si articolerà in 3 fasi.

FASE 1

Serie A

Dalle ore 12:00 di martedì 24 febbraio, e fino alle ore 12:00 di venerdì 27, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Gli abbonati Serie A titolari anche di un abbonamento Coppe possono esercitare la loro prelazione solamente in questa fase.

Per esercitare la prelazione, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, gli abbonati di tribuna Monte Mario centrale sud (10BC/10BD dalla fila 17 alla 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l'acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Persone con disabilità deambulanti

Da questa partita, anche le persone con disabilità deambulanti (non in carrozzina), che possiedano un abbonamento Serie A, avranno l’opportunità di acquistare online i biglietti in prelazione, utilizzando tutti i metodi di pagamento disponibili: anche a rate, tramite Klarna o Paypal.

Per esercitare la prelazione online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita sia della persona con disabilità che del proprio accompagnatore, nella stessa transazione.

Vendita libera dei soli Settori Premium

A partire dalle ore 12:00 di martedì 24 febbraio, e fino al termine della vendita dedicata a questo match, sarà subito possibile acquistare in vendita libera i posti disponibili nei settori Premium con Ospitalità.

FASE 2

Solo abbonati Coppe

A partire dalle ore 13:00 di venerdì 27 febbraio, e fino alle ore 15:00 di lunedì 2 marzo, gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A ) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

FASE 3

Vendita libera

La vendita libera (fase 3) avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 2 marzo. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 marzo".

(asroma.com)