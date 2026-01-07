Roma-Milan, al via la vendita libera dei biglietti: tutte le info

Cresce l'attesa per un'altra super sfida all'Olimpico. La Roma ha annunciato l'apertura della vendita libera dei biglietti per il big match di campionato contro il Milan, in programma sabato 25 gennaio alle ore 20:45.
Dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, ora tutti i tifosi giallorossi possono assicurarsi un posto per una delle partite di cartello del girone di ritorno. Come comunicato dal club sui propri canali social, la corsa al biglietto è ufficialmente iniziata.
È partita la vendita libera dei biglietti per Roma-Milan in programma il 25 gennaio alle 20:45 ?️
Non mancare! ?
?️ https://t.co/ytzoWCXqfl#ASRoma pic.twitter.com/cVZYA9IJRy
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2026