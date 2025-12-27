Clicky

Verso Roma-Genoa, biglietti ancora disponibili per la partita di lunedì sera

27/12/2025 alle 13:45.
Un ultimo appello per riempire ancora l'Olimpico. In vista del posticipo di campionato in programma lunedì sera, la Roma ha chiamato a raccolta i propri tifosi per riempire gli ultimi posti rimasti allo stadio. Attraverso i propri canali social, il club ha invitato i sostenitori ad acquistare i biglietti ancora disponibili per "dipingere completamente lo stadio di giallorosso". I biglietti sono acquistabili tramite i canali ufficiale del club.