Verso Roma-Genoa, biglietti ancora disponibili per la partita di lunedì sera

Un ultimo appello per riempire ancora l'Olimpico. In vista del posticipo di campionato in programma lunedì sera, la Roma ha chiamato a raccolta i propri tifosi per riempire gli ultimi posti rimasti allo stadio. Attraverso i propri canali social, il club ha invitato i sostenitori ad acquistare i biglietti ancora disponibili per "dipingere completamente lo stadio di giallorosso". I biglietti sono acquistabili tramite i canali ufficiale del club.

