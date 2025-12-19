Roma, in vendita il nuovo pack con i biglietti per Milan e Cagliari

La Roma lancia una nuova offerta per i propri tifosi in vista delle prossime importanti partite casalinghe. Il club ha messo in vendita il terzo "pack" stagionale, un pacchetto che comprende i biglietti per due sfide in programma all'Olimpico: quelle contro il Milan e il Cagliari.

Come comunicato dalla società sui propri canali social, l'acquisto del pacchetto consentirà un risparmio economico rispetto alla somma dei singoli biglietti per le due partite. Un'opportunità per assicurarsi un posto allo stadio per due match di cartello e sostenere la squadra di Gasperini.

È disponibile il terzo pack della stagione che comprende le partite contro il Milan e il Cagliari ??❤️



Acquistalo e potrai risparmiare rispetto all’acquisto dei singoli biglietti! ?



?️ https://t.co/ytzoWCWSpN#ASRoma pic.twitter.com/9vJoj1r4T3

— AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2025