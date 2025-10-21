ROMA-UDINESE: info biglietti. Partita la vendita dei tagliandi

Alle 16:00 di oggi è partita la vendita dei biglietti per la gara del 9 novembre fra Roma e Udinese, con fischio d'inizio alle ore 18:00. Lo ha comunicato il club giallorosso con un post su X. Ecco le info per i biglietti:

"AS Roma comunica che a partire dalle ore 16:00 di martedì 21 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma – Udinese del 9 novembre ore 18:00.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra NON CEDIBILI anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 28 ottobre.

Si potrà accedere al servizio di CAMBIO UTILIZZATORE a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 21 ottobre".