NIZZA-ROMA: info biglietti per il settore ospiti (COMUNICATO)

La procedura online prevede l'acquisto di un voucher pdf che darà diritto al ritiro del biglietto cartaceo valido per l’accesso al settore ospiti.
In tutte le fasi di vendita potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione.
Il biglietto (titolo di accesso per il settore ospiti dell'Allianz Riviera) sarà consegnato fisicamente presso il Meeting Point istituito a Nizza il giorno della partita, esclusivamente al titolare del voucher, previa presentazione di un valido documento d’identità.
Fasi di acquisto
La prevendita del voucher riservata agli abbonati Plus 25/26 partirà su asroma.com alle ore 12:00 di lunedì 15 settembre e durerà fino alle ore 15:00 di martedì 16.
Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento Plus Serie A 25/26 e la data di nascita.
Eventuale vendita libera
L'eventuale vendita libera partirà alle ore 16:00 di martedì 16, fino alle 14:00 di giovedì 18 settembre 2025.
Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.
Le altre info
- Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio..
- Non sarà possibile apportare modifiche al nominativo inserito in fase di acquisto su asroma.com. I dati raccolti in fase di prenotazione saranno trasmessi alle autorità francesi per motivi di ordine pubblico.
- Nella fase di prevendita riservata sarà possibile intestare il biglietto anche a un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento..
- L'acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.
- Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a dao@asroma.it entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 18.
- Informazioni dettagliate relative al meeting point e alle regole di accesso allo stadio saranno comunicate nei giorni antecedenti alla partita.
Le modalità ed i tempi di distribuzione dei biglietti potrebbero differire da quanto preventivamente comunicato in questa fase. Eventuali comunicazioni di servizio saranno inviate da AS Roma direttamente all’indirizzo mail associato all’account MYASR utilizzato in fase di prenotazione web del biglietto.
AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Francia per la gara senza essere in possesso di regolare prenotazione del tagliando settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.
Per maggiori informazioni o assistenza è possibile chiamare il contact center allo 06.89386000 (lun.-ven. 9:30-18:30).
(asroma.com)