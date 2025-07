EVERTON-ROMA: info biglietti. Vendita libera al via dalle 10 del 10 luglio, tagliandi dai £10 ai £30 (COMUNICATO)

L'inizio dell'estate della Roma si avvicina e il 13 luglio la squadra si ritroverà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per il raduno agli ordini di Gian Piero Gasperini. In vista della Serie A 2025/26 i giallorossi disputeranno alcune amichevoli e l'ultima partita sarà il test "in famiglia" contro l'Everton dei Friedkin: l'appuntamento è fissato il 9 agosto alle ore 16 italiane. Come annunciato dai Toffees sul sito ufficiale, è iniziata la fase di vendita dei biglietti riservata agli abbonati e ai "Members & Forever Blue+ Members". I "Forever Blue Members", invece, potranno acquistare i tagliandi dalle 10 di mercoledì 9 luglio. La vendita libera partirà il 10 luglio alle ore 10 e il costo dei biglietti varia in base all'età: £30 per gli adulti, £25 per gli Over 65 e £10 per gli Under18.

Nel biglietto è compresa anche la partita tra le leggende di Everton e Roma, che andrà in scena alle 18:15 italiane.

(evertonfc.com)

