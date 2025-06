Roma, test contro l'Everton il 9 agosto per battezzare il nuovo stadio. A seguire il match "Leggende": in campo Candela (COMUNICATO)

La Roma sarà l'avversaria dell'Everton per la storica prima partita della prima squadra maschile nel nuovo stadio dei Toffees, l'Hill Dickinson Stadium. L'amichevole di prestigio, l'ultima per il club inglese prima dell'inizio della Premier League, si disputerà sabato 9 agosto (calcio d'inizio alle 15:00 BST, le 16:00 in Italia).

L'evento, come annunciato dal club inglese, non si limiterà alla sola amichevole, ma sarà un "double-header", una doppia partita storica per celebrare l'inaugurazione dell'impianto da 52.769 posti. Al termine della sfida tra le due squadre (ore 17:15 BST, le 18:15 in Italia), infatti, si terrà un "Legends game", una partita tra le leggende dei due club, tra le cui fila è già stata confermata la presenza di Vincent Candela. Insieme a lui, per l'Everton, ci sarà l'ex capitano Phil Jagielka. Le formazioni complete e gli allenatori speciali verranno annunciati nelle prossime settimane.

La giornata sarà una vera e propria festa per l'inaugurazione del nuovo impianto sul lungomare di Liverpool, con aree dedicate ai tifosi aperte fin da mezzogiorno e intrattenimento dal vivo. Per la Roma sarà un test importante contro una squadra di Premier League, nonché un'occasione per prendere parte a un evento storico per l'altro club di proprietà del Friedkin Group.

(evertonfc.com)

VAI AL COMUNICATO