ROMA-MILAN: info biglietti. Aperti ai tifosi giallorossi i Distinti Nord-Ovest, alle 12:30 al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo match tra Roma e Milan, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Ci sarà un'atmosfera da brividi e, in seguito al divieto di trasferta per i sostenitori rossoneri, il club giallorosso ha deciso di aprire anche il settore Distinti Nord-Ovest ai propri tifosi. La vendita dei biglietti inizierà dalle ore 12:30 di oggi. Ecco il comunicato ufficiale: "Uno stadio tutto giallorosso per l'ultima in casa nostra della stagione!

Domenica 18 maggio, in occasione di Roma-Milan, sarà aperto ai romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest, generalmente dedicato alla tifoseria ospite. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 12:30 di venerdì 16. PUNTI VENDITA AS ROMA L'acquisto presso i seguenti canali è consentito ai soli residenti nella Regione Lazio. SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno partita, salvo esaurimento dei posti) - Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa PUNTI VENDITA VIVATICKET: Per i canali Vivaticket, la vendita sarà riservata esclusivamente ai possessori di AS Roma Card, inclusi i minori di 14 anni. SITO WEB VIVATICKET.COM

PUNTI VENDITA VIVATICKET CAMBIO UTILIZZATORE Inoltre, si informa che le stesse limitazioni saranno applicate anche al cambio utilizzatore tramite web. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE OSPITI A seguito delle disposizioni da parte delle autorità competenti è stata vietata la trasferta ai sostenitori dell’AC Milan, con conseguente annullamento e rimborso dei titoli del settore ospiti. Pertanto, d’intesa con le autorità competenti, l'AS Roma ha provveduto ad annullare tutti i titoli di accesso venduti nel predetto settore. I possessori dei biglietti annullati: Non potranno accedere al Settore Ospiti (Distinto Nord Ovest).

Riceveranno automaticamente il rimborso : Acquisti online : il rimborso avverrà tramite storno diretto sulla carta di credito utilizzata in fase d’acquisto. Acquisti presso un punto vendita : sarà possibile richiedere il rimborso online dalle ore 10:00 del 20 maggio alle ore 19:00 del 23 maggio al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi

Il rimborso sarà erogato tramite bonifico bancario sull’ IBAN indicato nella richiesta.

