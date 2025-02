Europa League, ROMA-ATHLETIC CLUB: info biglietti. Lunedì 24 febbraio alle 12 al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Sarà l'Athletic Club l'avversario della Roma agli ottavi di Europa League. La partita di andata si giocherà allo Stadio Olimpico il 6 marzo, mentre il ritorno andrà in scena una settimana dopo al San Mames. Come annunciato dalla società giallorossa, da lunedì 24 febbraio alle ore 12 partirà la vendita dei biglietti per il match casalingo. Ecco la nota ufficiale: "La Roma ha pescato l'Athletic Club agli ottavi di Europa League! Giocheremo l'andata giovedì 6 marzo allo Stadio OIimpico, mentre il ritorno è in calendario sette giorni dopo. La vendita dei tagliandi di Roma-Athletic Club scatterà lunedì 24 alle ore 12".

(asroma.com)

