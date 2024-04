NAPOLI-ROMA: iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti, accesso riservato solo ai possessori di fidelity card non residenti nel Lazio. Tagliandi a 45 euro (COMUNICATO)

Dopo il recupero dei minuti finali della sfida contro l'Udinese, la Roma sarà attesa allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domenica 28 aprile alle ore 18. In seguito alla decisione del prefetto della città di Napoli, non tutti i tifosi giallorossi potranno recarsi allo stadio: come annunciato dalla società capitolina, l'accesso al settore ospiti è riservato solo ai possessori di fidelity card non residenti nel Lazio e il costo dei biglietti è di 45 euro ciascuno. Ecco il comunicato ufficiale: "È partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti del "Maradona", per Napoli-Roma del 28/4 (ore 18).

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di sabato 27 aprile attraverso il portale sport di Ticketone. Il prezzo dei biglietti è 45 euro. La vendita, in base all’ordinanza del Prefetto di Napoli, sarà riservata ai soli possessori di fidelity card della Roma non residenti nel Lazio, con riconoscimento obbligatorio ed emissione titolo con modalità passbook. Sarà messo a disposizione dei tifosi della Roma il settore ospiti superiore, con ingresso dal Gate 26. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".

