Salernitana-Roma: sospesa la vendita del settore ospiti

Arriva anche il comunicato della Salernitana in merito ai tagliandi per la gara contro la Roma, 22esima giornata di campionato in programma lunedì sera all'Arechi. Dopo quanto circolato negli scorsi giorni, il club campano conferma che "la vendita dei tagliandi nei settori locali è vietata ai residenti della provincia di Roma. La vendita del settore ospiti al momento è sospesa". La nota della Salernitana:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 15:00 di domani, martedì 23 dicembre, saranno in vendita libera i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Roma in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20:45.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link e presso i punti vendita TicketOne.

La vendita dei tagliandi nei settori locali è vietata ai residenti della provincia di Roma. La vendita del settore ospiti al momento è sospesa, in attesa di indicazioni dall’Autorità competente".

