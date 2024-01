Niente trasferta di Salerno per i tifosi della Roma. La decisione, infatti, è stata presa in merito agli scontri avvenuti sia fuori che dentro lo Stadio Olimpico tra tifosi giallorossi e biancocelesti dopo il derby di Coppa Italia. Il settore ospiti dello Stadio Arechi, dunque, rimarrà chiuso in vista di Salernitana-Roma in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20.45.