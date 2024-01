SALERNITANA-ROMA: info biglietti. Da domani la vendita del settore ospiti: trasferta vietata ai residenti nella provincia di Roma

Dopo le comunicazioni dei giorni scorsi, la Salernitana pubblica un nuovo comunicato ufficiale annunciando il via alla vendita per i tagliandi del settore ospiti per Salernitana-Roma, 22esima giornata di campionato in programma lunedì sera, da domani mattina: la vendita, come è noto, è vietata ai residenti della provincia di Roma.

"L’U.S. Salernitana 1919 informa che a partire dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 24 gennaio, saranno in vendita online e presso i punti vendita Ticketone i tagliandi per il Settore Ospiti Curva Nord per la gara Salernitana – Roma al costo di € 25,00 (23 € + 2 € prev).

La vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Roma. I residenti nella provincia di Salerno potranno acquistare i biglietti, solo se possessori di fidelity card della A.S. Roma ed esclusivamente nel settore Curva Nord Inferiore Est.

Le vendite termineranno alle ore 19:00 di domenica 28 gennaio".

(salernitana.it)

Anche la Roma comunica le info per i tagliandi:

"Dalle ore 10 del 24 gennaio saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti "Curva Nord Inferiore" di Salernitana-Roma, in calendario lunedì 29 gennaio alle 20:45.