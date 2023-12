ROMA-ATALANTA: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Domenica 7 gennaio alle ore 18 la Roma affronterà l'Atalanta allo Stadio Olimpico nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, dalle ore 16 di oggi è partita la vendita dei biglietti e i prezzi partono da 34 euro. I tifosi però potranno risparmiare acquistando il pack due partite (il costo dei tagliandi parte da 23 euro a partita) che prevede sia la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese sia il match contro l'Atalanta.

Ecco il comunicato: "Parte la vendita dei biglietti di Roma-Atalanta, in programma domenica 7 gennaio alle 18:00 allo stadio Olimpico.

Sarà la nostra ultima gara del girone di andata di Serie A, la numero 19 da calendario.

In ogni caso, c’è ancora tempo – non molto, circa 24 ore – per risparmiare su questa partita acquistando il pack 2 match (valido per la stessa Roma-Atalanta e per l’ottavo di Coppa Italia con la Cremonese del 3 gennaio).

La doppia offerta – si parte da 23 euro a partita – sarà disponibile fino alle 18:00 di giovedì 7 dicembre.

Le info sui biglietti di Roma-Atalanta

La vendita dei biglietti per Roma-Atalanta scatta alle 16 del 6 dicembre in una fase unica.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione. I prezzi partono da 34 euro.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2023-24 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 6 dicembre.

Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 6 dicembre".

