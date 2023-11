Biglietti: al via la vendita del pack 2 partite con Cremonese e Atalanta a partire da 23 euro a gara (COMUNICATO)

La Roma annuncia una novità: dalle ore 16 di oggi è in vendita il pack 2 partite che prevede i match casalinghi contro Cremonese (3 gennaio ore 21:00, ottavi di Coppa Italia) e Atalanta (7 gennaio ore 18:00, diciannovesima giornata Serie A). Il costo è di almeno 23 euro a gara. Ecco il comunicato ufficiale: "Gli ottavi di Coppa Italia con la Cremonese e l'impegno di campionato con l'Atalanta saranno due tappe importanti per la stagione della Roma. Saranno due ostacoli dal superare tutti insieme nel cammino di Coppa Italia e nella corsa Champions.

Per sostenere i giallorossi in queste due sfide che ci attendono il 3 gennaio (alle 21, con la Cremonese) e il 7 gennaio (alle 18, con l'Atalanta), la Società lancia il nuovo Pack 2 Match, che consente di risparmiare rispetto al prezzo del singolo biglietto: è in vendita dalle ore 16 di mercoledì 22 novembre!

Bastano appena 23 euro a partita per non perdersi entrambi questi appuntamenti in calendario.

Il Pack 2 Match può essere acquistato sia sul sito web ufficiale asroma.com sia attraverso il Contact Center AS Roma, chiamando lo 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)".

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE