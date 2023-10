Al via da oggi la prima fase di vendita dedicata agli abbonati giallorossi per acquistare un tagliando per assistere a Lazio-Roma, in programma all'Olimpico il 12 novembre alle 18,00. Sono già circa 14mila i biglietti staccati su una disponibilità totale di 17mila tagliandi. L'eventuale vendita libera scatterà alle 16,00 di venerdì 3 novembre.

LR24