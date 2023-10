Derby: aperta la vendita agli abbonati. File virtuali di oltre un'ora

È scattata oggi la prima fase di vendita per i biglietti del derby, dedicata agli abbonati giallorossi. L'attesa si è trasformata in code virtuali di oltre un'ora, sulla piattaforma di Vivaticket, per poter ottenere un tagliando per Curva Sud centrale, laterale o Distinti Sud, i settori messi a disposizione dei romanisti. Il costo di ogni tagliando è di 45 euro. Dalle 16 di venerdì, invece, scatterà l'eventuale vendita libera.