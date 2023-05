Il 31 maggio alle ore 21 andrà in scena Siviglia-Roma, partita valida per la finale di Europa League. Il match si disputerà alla Puskas Arena di Budapest, ma dopo giorni di colloqui la società giallorossa ha ottenuto l'ok per permettere ai tifosi che non partiranno in Ungheria di seguire la gara direttamente allo Stadio Olimpico. A breve è prevista la vendita dei biglietti e il club ha pubblicato su Twitter un indizio social.