Roma si mobilita per la finale col Siviglia: Olimpico aperto. In 20mila saranno a Budapest

Come nella finale di Conference League dello scorso anno contro il Feyenoord, i tifosi della Roma avranno la possibilità di supportare la squadra direttamente allo stadio Olimpico, per spingerla alla vittoria della seconda coppa europea consecutiva.

Dopo giorni di attesa e varie ipotesi tra cui piazza del Popolo, Circo Massimo e piazza San Giovanni la richiesta della Roma a Sport e Salute che gestisce l'impianto è stata accolta. La Questura ha firmato l'ordinanza che autorizza l'apertura dello stadio per il 31 maggio, con gli esperti che cercheranno di preservare il manto erboso in vista della partita contro lo Spezia del 4 giugno, che chiuderà ufficialmente la stagione giallorossa.

Questo chiaramente non frena la speranza di molti tifosi che continuano a cercare una soluzione per volare a Budapest e supportare la squadra direttamente allo stadio. I voli diretti sono finiti e si sta cercando possibili scali in ogni parte d'Europa, l'importante è restare il più vicino possibile alla Roma.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE