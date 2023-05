Europa League, Siviglia-Roma: dalle 13 l'invio dei codici di accesso per finalizzare l'acquisto dei biglietti (COMUNICATO)

Il 31 maggio alle ore 21 la Roma affronterà il Siviglia in finale di Europa League alla Puskas Arena di Budapest. Nella giornata di ieri la società giallorossa ha messo in vendita i tagliandi disponibili per i tifosi giallorossi e sono terminati in pochissime ore. Alle ore 13 di oggi partirà l'invio dei codici di accesso necessari per acquistare i biglietti per questa sfida.

Ecco la nota del club: "Ci siamo! Alle 13 di sabato parte l'invio dei codici di accesso necessari per acquistare i biglietti della finale di Europa League.