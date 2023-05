Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: settore ospiti sold out in meno di un'ora (FOTO)

Oggi alle ore 12 è partita la prima fase di vendita (riservata agli Abbonati Serie A) dei tagliandi per il settore ospiti della BayArena per assistere a Bayer Leverkusen-Roma. Il match, in programma il 18 maggio alle ore 21, è valido per il ritorno della semifinale di Europa League. I tifosi giallorossi hanno preso d'assalto la biglietteria online e in meno di un'ora i 1800 biglietti disponibili sono terminati.