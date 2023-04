Europa League, BAYER LEVERKUSEN-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 15 euro, tagliandi in vendita dalle 12 del 2 maggio (COMUNICATO)

Giovedì 18 maggio alle ore 21 alla BayArena andrà in scena il match tra Bayer Leverkusen e Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa sul proprio sito, i tagliandi per il settore ospiti costeranno 15 euro e saranno venduti (agli Abbonati Serie A) a partire dalle ore 12 del 2 maggio. La vendita liberà inizierà il 4 maggio alle ore 12:30. La nota ufficiale.

