Europa League, Roma-Bayer Leverkusen: già venduti 41mila biglietti

C'è grandissimo entusiasmo per il percorso europeo della Roma. Dopo aver battuto il Feyenoord ai quarti di finale, i giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen in semifinale. L'andata si giocherà l'11 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico e con enorme probabilità si registrerà l'ennesimo sold out. Al momento, considerando la prima (riservata agli abbonati Serie A) e la seconda fase (riservata agli abbonati Coppe) sono stati staccati già 41mila biglietti e il numero è destinato a salire considerando il numero di persone in coda per acquistare i tagliandi. La vendita libera partirà mercoledì 26 aprile alle ore 16.