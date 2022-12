Roma-Juventus: in vendita i biglietti extra per gli abbonati Plus (COMUNICATO)

La Roma ha comunicato sul proprio sito ufficiale una novità per coloro che possiedono l'abbonamento Plus per quanto riguarda la sfida contro la Juventus, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 20:45. I biglietti per questo match erano già acquistabili grazie all'iniziativa lanciata dal club che prevede tre pack da due partite e uno di essi è composto dalle sfide con Juventus e Sassuolo. Questa la nota: "La caccia al biglietto di Roma-Juventus, in calendario il 5 marzo 2023, scatta alle ore 16 di mercoledì 14 dicembre! Anche se per ora sono solo quelli extra: sono quelli riservati agli abbonati Plus!

La prima fase di vendita dei tagliandi di una tra le sfide più sentite dai tifosi romanisti è infatti riservata a loro.

A partire dalle ore 16, esclusivamente gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato Plus potrà acquistare al massimo due biglietti in un’unica transazione.

Le successive fasi di vendita verranno comunicate dal Club nel corso delle prossime settimane".

(asroma.com)

