Abbonamenti: 40 minuti d'attesa online per il 'pack' che comprende Europa League e Coppa Italia (FOTO)

Finisce, per i tifosi della Roma, l'attesa per la fase di vendita libera dei mini abbonamenti per Europa League e Coppa Italia, ma comincia quella online per il proprio turno. A pochi minuti dalle 18.01, ora in cui è scattata la possibilità per i tifosi senza abbonamento in campionato di acquistare i propri 'pack', l'attesa per il proprio turno si aggira sui 27 minuti. Torna dunque ancora una volta di moda l'iconico omino di segnalazione sui tempi d'attesa.

AGGIORNAMENTO 18.48 - Non sembra sbloccarsi la situazione relativa alle code per acquistare l'abbonamento per le Coppe. Al momento l'attesa si attesta sui 40 minuti